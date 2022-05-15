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بايرن ميونخ يستهدف ضم نجم برشلونة

تاريخ النشر: 15/05/2022 - 19:46

بايرن ميونخ يستهدف ضم نجم برشلونة
النجم الفرنسي عثمان ديمبلي (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن بايرن ميونخ الألماني يستهدف ضم أحد نجوم برشلونة الإسباني، بعدما أبدى الأخير اهتمامه بالتعاقد مع نجم الأول، البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وأكد ليفاندوفسكي رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق البافاري، وزعمت العديد من التقارير أن اللاعب لديه اتفاق بالفعل مع برشلونة.

وحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بايرن ميونخ رد على تحركات برشلونة بمحاولة التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح البارسا.

وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة في الموسم الحالي، ويرفض اللاعب عرض البقاء حتى الآن، لأنه يطلب الحصول على مكافأة تجديد من النادي الكاتالوني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ديمبلي من اللاعبين الأساسيين في حسابات تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، ولا يريد خسارته هذا الموسم.

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#بايرن ميونخ
#عثمان ديمبلي
#برشلونة
#روبرت ليفاندوفسكي

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