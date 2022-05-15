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برشلونة يسعى لضم لاعب فرنسي

تاريخ النشر: 15/05/2022 - 08:57

برشلونة يسعى لضم لاعب فرنسي
اللاعب الفرنسي اوريلين تشواميني (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن برشلونة أبدى اهتمامه بالتعاقد مع لاعب موناكو الفرنسي، أوريلين تشواميني.

ويسعى برشلونة لضم لاعب وسط بديل للاعبه الحالي، سيرجيو بوسكيتس، والذي تقدم في العمر وتراجع مستواه بشكل واضح.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن برشلونة بدأ التحدث مع ممثلي تشواميني، والذي يرغب في خوض تحدٍ جديد في إسبانيا، بدءًا من الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة، إلى أن اسم تشواميني ارتبط بريال مدريد في العديد من المرات، لكن الأمور لم تحسم حتى الآن.

وأشارت الصحيفة، إلى أن تشواميني قال "لا" لباريس سان جيرمان، لأن رغبته هي اللعب خارج فرنسا، رغم أن النادي الباريسي كان على استعداد لدفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 80 مليون يورو لضمه.

وأوضحت الصحيفة، أن صفقة تشواميني قد تتأخر بعض الشيء بسبب انغماس ريال مدريد وبرشلونة في صفقات أهم مثل كيليان مبابي وروبرت ليفاندوفسكي.

ومن المتوقع أن يوافق موناكو على 60 مليون يورو لبيع تشواميني هذا الصيف.

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#برشلونة
#أوريلين تشواميني
#موناكو

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