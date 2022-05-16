  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

بيل سيرحل عن ريال مدريد في الصيف

تاريخ النشر: 16/05/2022 - 21:48

بيل سيرحل عن ريال مدريد في الصيف
النجم الويلزي غاريث بيل (Gettyimages)
عرب ٤٨

تطرق جوناثان بارنيت وكيل أعمال النجم الويلزي، غاريث بيل، إلى مصيره مع فريقه ريال مدريد الإسباني في الموسم الكروي القادم.

ومن المقرر أن ينتهي عقد بيل مع ريال مدريد عقب نهاية الموسم الجاري، علمًا أن الفريق اتخذ قرارا بعدم التجديد له.

وأكد بارنيت خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن بيل سيغادر ريال مدريد عقب نهاية الموسم الجاري.

وأضاف بارنيت: "وجهة بيل ستتضح بعد التعرف على مصير منتخب ويلز في التأهل لكأس العالم بقطر من عدمه".

وعن إقامة كأس العالم في تشرين الثاني/نوفمبر، قال: "إنه أمر جنوني".

وزاد: "لقد اعتدنا جميعًا على مشاهدة المباريات في عطلة نهاية الأسبوع خلال الموسم، وفجأة في تشرين الثاني/نوفمبر سيتوقف كل شيء".

وغاب بيل عن معظم مباريات ريال مدريد هذا الموسم، سواء بداعي الإصابة، أو لعدم اقتناع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بمستواه.

بودكاست عرب 48

#غاريث بيل
#ريال مدريد

حوارات

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين
حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين

2022-04-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كلوب: لسنا مرشحين هائلين أمام ريال مدريد
كلوب: لسنا مرشحين هائلين أمام ريال مدريد

2022-05-16

أنشيلوتي: علينا الاستفادة من تسديدات فالفيردي
أنشيلوتي: علينا الاستفادة من تسديدات فالفيردي

2022-05-16

مبابي: لقد حسمت قراري!
مبابي: لقد حسمت قراري!

2022-05-16

الأكثر قراءة

استشهاد شقيق زكريا الزبيدي بمستشفى

استشهاد شقيق زكريا الزبيدي بمستشفى "رمبام" بحيفا

2022-05-15
جامعة تل أبيب: اعتقال طلاب عرب ومشاركة واسعة بمراسيم النكبة

جامعة تل أبيب: اعتقال طلاب عرب ومشاركة واسعة بمراسيم النكبة

2022-05-15
10 قتلى على الأقل إثر هجوم مسلّح على مركز تسوّق ببافالو

10 قتلى على الأقل إثر هجوم مسلّح على مركز تسوّق ببافالو

2022-05-15
استشهاد داوود الزبيدي: مسيرة غضب في جنين ودعوة للنفير العامّ الإثنين

استشهاد داوود الزبيدي: مسيرة غضب في جنين ودعوة للنفير العامّ الإثنين

2022-05-15
الجيش الإسرائيلي يكشف هوية ضابط قُتل بخان يونس عام 2018

الجيش الإسرائيلي يكشف هوية ضابط قُتل بخان يونس عام 2018

2022-05-15