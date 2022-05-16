بيل سيرحل عن ريال مدريد في الصيف

تطرق جوناثان بارنيت وكيل أعمال النجم الويلزي، غاريث بيل، إلى مصيره مع فريقه ريال مدريد الإسباني في الموسم الكروي القادم.

ومن المقرر أن ينتهي عقد بيل مع ريال مدريد عقب نهاية الموسم الجاري، علمًا أن الفريق اتخذ قرارا بعدم التجديد له.

وأكد بارنيت خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن بيل سيغادر ريال مدريد عقب نهاية الموسم الجاري.

وأضاف بارنيت: "وجهة بيل ستتضح بعد التعرف على مصير منتخب ويلز في التأهل لكأس العالم بقطر من عدمه".

وعن إقامة كأس العالم في تشرين الثاني/نوفمبر، قال: "إنه أمر جنوني".

وزاد: "لقد اعتدنا جميعًا على مشاهدة المباريات في عطلة نهاية الأسبوع خلال الموسم، وفجأة في تشرين الثاني/نوفمبر سيتوقف كل شيء".

وغاب بيل عن معظم مباريات ريال مدريد هذا الموسم، سواء بداعي الإصابة، أو لعدم اقتناع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بمستواه.