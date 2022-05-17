السيتي يبلغ أحد نجومه بالاستغناء عنه

ذكرت تقارير صحفية أن مانشستر سيتي الإنجليزي أبلغ أحد نجومه بنية الفريق الاستغناء عنه ومطالبته بالبحث عن فريق جديد للعب له في الموسم القادم.

ومن المقرر أن ينتهي عقد الألماني، إلكاي غوندوغان، في نهاية الموسم المقبل، ولم يتم التفاوض معه حول التجديد.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مانشستر سيتي أبلغ غوندوغان بأنه يستطيع التوقيع مع نادٍ جديد هذا الصيف، رغم تبقي موسم كامل في عقده.

وأوضح النادي للاعب الألماني أنه من الصعب تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة، أن غوندوغان شوهد على متن طائرة خاصة متجهة إلى مدريد، دون التوصل لسبب واضح للرحلة.

جدير بالذكر، أن اسم غوندوغان ارتبط في وقت سابق بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد.