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باريس سان جيرمان يستسلم أمام رحيل مبابي

تاريخ النشر: 17/05/2022 - 19:50

باريس سان جيرمان يستسلم أمام رحيل مبابي
النجم الفرنسي كيليان مبابي (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي استسلمت أمام إمكانية رحيل نجم الفريق، كيليان مبابي، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي في حديقة الأمراء عقب نهاية الموسم الجاري، وهو يرفض كل عروض التجديد.

وحسب ما نقله حساب شبكة "إي إس بي إن" على "تويتر"، تؤكد مصادر الصحفي الفرنسي جوليان لورينز أن سان جيرمان تخلى عن محاولاته للاحتفاظ بكيليان مبابي، ويتوقع انتقال اللاعب إلى ريال مدريد.

وسبق أن قالت تقارير إن عرض ريال مدريد يتضمن حصول مبابي على مكافأة توقيع تبلغ 180 مليون يورو، بالإضافة إلى راتب صافٍ يبلغ 40 مليون يورو سنويًا، و50% من حقوق الصور الخاصة باللاعب الفرنسي.

يذكر أن مبابي أكد مؤخرًا أنه سيعلن عن قراره النهائي بشأن وجهته في الموسم الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

اقرأ/ي أيضًا | مبابي: لقد حسمت قراري!

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#باريس سان جيرمان
#كيليان مبابي
#ريال مدريد

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