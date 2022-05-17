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مفاجأة: مورينيو مطلوب للعودة إلى البريمييرليغ

تاريخ النشر: 17/05/2022 - 09:51

مفاجأة: مورينيو مطلوب للعودة إلى البريمييرليغ
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن مدرب روما الإيطالي، جوزيه مورينيو، مطلوب للعودة والتدريب من جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورحل مورينيو عن البريمييرليغ العام الماضي، بعد أن تمت إقالته من تدريب توتنهام هوتسبير.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إدارة نيوكاسل السعودية الجديدة تستهدف إعادة مورينيو إلى البريمييرليغ مرة أخرى.

وأضافت أن إيدي هاو لا يحظى بالدعم الكافي للاستمرار في منصبه كمدير فني للفريق، رغم النجاح الكبير الذي حققه هذا الموسم.

وأوضحت أن تطلعات نيوكاسل في الموسم المقبل، بعد تدعيم الفريق بنجوم كبار، تتطلب وجود مدرب بقيمة مورينيو لقيادة المشروع.

وسبق أن أشرف مورينيو على تدريب 3 فرق بالدوري الإنجليزي، هي تشيلسي في مناسبتين، ومانشستر يونايتد، وأخيرًا توتنهام.

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#روما
#جوزيه مورينيو
#الدوري الإنجليزي
#نيوكاسل يونايتد

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