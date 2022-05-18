ديبالا في طريقه إلى إنتر ميلان

ذكرت تقارير صحفية أن نجم يوفنتوس، الأرجنتيني باولو ديبالا، في طريقه للانضمام إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي في الميركاتو الصيفي القادم.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ديبالا مع يوفنتوس عقب نهاية الموسم الجاري، فيما أعلن الفريق أن ديبالا لن يحصل على عرض للتجديد، كما ودع اللاعب جماهير اليوفي في مباراة لاتسيو الماضية.

وزعمت العديد من التقارير مؤخرا أن ديبالا قريب من التوقيع مع إنتر ميلان، لكن مسؤولي النيراتزوري لم يؤكدوا الأمر حتى الآن.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ديبالا اشترى منزلا جديدا في مدينة ميلانو بالقرب من مقر نادي إنتر، ما يعزز أنباء انتقاله مجانا إلى النيراتزوري.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن ديبالا وقع العقد في الشهر الماضي، وقد ينتقل إلى منزله الجديد في الأسابيع القليلة المقبلة.

وذكر "كالتشيو ميركاتو" أن جوسيبي ماروتا، المدير التنفيذي لإنتر، أجرى محادثات بالفعل مع ممثلي ديبالا لعدة أشهر وسيقدم عرضه على الطاولة في الأيام القليلة المقبلة.