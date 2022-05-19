الدوري الإسبانيّ: ريال للاستعداد بأفضل طريقة لليفربول في مرحلة هامشيّة للكبار

يأمل ريال مدريد، المتوج بلقب الدوري الإسباني للمرة الخامسة والثلاثين في تاريخه، أن يستعد لمواجهة ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري الأبطال بأفضل طريقة، وذلك من خلال الفوز على ضيفه ريال بيتيس، غدا الجمعة في مرحلة ختامية هامشية بالنسبة للكبار.

وحسم ريال لقب الدوري في المرحلة الرابعة والثلاثين عقب فوزه الكاسح على إسبانيول 4-صفر، ما جعل مبارياته المتبقية هامشية ومن دون حافز، فخسر واحدة أمام جاره أتلتيكو صفر-1 وتعادل في أخرى في المرحلة الماضية مع قادش 1-1، فيما فاز على ليفانتي 6-صفر.

والآن وفي ظهوره الختامي بين جماهيره قبل السفر إلى باريس لمواجهة ليفربول في 28 الحالي، يأمل فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أن يستعد بأفضل طريقة للاستحقاق القاري من خلال الفوز على ضيفه القوي ريال بيتيس الذي فقد بدوره الأمل في التأهل إلى المسابقة القارية الأم حتى في حال فوزه على النادي الملكي وخسارة جاره إشبيلية، الأحد، أمام ضيفه أتلتيك بلباو، وذلك بسبب أفضلية المواجهتين المباشرتين لصالح فريق المدرب خولن لوبيتيغي.

وفي ظل تصدره لترتيب هدافي الدوري برصيد 27 هدفا وبفارق تسعة أهداف عن مهاجم سيلتا فيغو ياغو أسباس، من المرجح أن يخلد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة إلى الراحة في مباراة الجمعة، على غرار العديد من نجوم الفريق تجنبا لأي إصابة قد تحرمهم من خوض الاستحقاق القاري.

وعلى غرار ريال مدريد، يخوض غريمه الكاتالوني برشلونة مباراة هامشية، الأحد، على أرضه ضد فياريال بما أن فريق المدرب تشافي هرنانديس قد حسم الوصافة بتقدمه بفارق 5 نقاط على أتلتيكو حامل اللقب الذي يحل بدوره ضيفا في نفس اليوم على ريال سوسييداد، مع خطر خسارة المركز الثالث لصالح إشبيلية (تفصل نقطة بينهما) من دون أن يؤثر ذلك على مشاركته في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وقد حُسِمَ أيضا المقعدان المؤهلان إلى مسابقة "يورويا ليغ" لصالح ريال بيتيس وسوسييداد.

وتوج بيتيس بلقب الكأس الإسبانية على حساب فالنسيا، ليحسم بطاقة "يوروبا ليغ" كبطل للمسابقة، ما سمح لسوسييداد بأن يرث بطاقة الدوري إلى البطولة القارية الثانية من حيث الأهمية.

وتبقى المنافسة قائمة على بطاقة "كونفرنس ليغ" بين فياريال وأتلتيك بلباو، إذ يتقدم الأول على الفريق الباسكي بفارق نقطة فقط قبل مواجهتيهما الصعبتين جدا في أرض برشلونة وإشبيلية تواليا.

وبعدما حُسِمَ هبوط ليفانتي وألافيس إلى الدرجة الثانية، سيكون الصراع خماسيا على تجنب اللحاق بهما بين خيتافي (39 نقطة) وإلتشي (39) وغرناطة (37) وريال مايوركا (36) وقادش (36).

وستكون هناك مواجهة ختامية مباشرة بين مهددين تجمع الأحد إلتشي بخيتافي، فيما يلعب غرناطة مع إسبانيول، ريال مايوركا مع مضيفه أوساسونا، وقادش مع الهابط ألافيس.