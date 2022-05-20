  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

أتلتيكو مدريد يحسم مصير غريزمان

تاريخ النشر: 20/05/2022 - 23:08

أتلتيكو مدريد يحسم مصير غريزمان
النجم الفرنسي أنطوان غريزمان (Gettyimages)
عرب ٤٨

حسم رئيس أتلتيكو مدريد، إنريكي سيريزو، مصير النجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، فيما وصفه بأنه من أفضل 3 أو 4 لاعبين في أوروبا.

وعانى غريزمان لاستعادة أفضل مستوياته مع أتلتيكو، إذ أحرز 8 أهداف فقط خلال 38 مباراة خاضها في جميع المسابقات هذا الموسم.

وقال سيريزو، اليوم الجمعة، في تصريحات نقلتها صحيفة "أس" الإسبانية: غرريزمان هو لاعب أتلتيكو مدريد، ويملك عقدا مع النادي وسيبقى هنا.. وفي رأيي، غريزمان أحد أفضل 3 أو 4 لاعبين في أوروبا".

ولعب غريزمان مع الأتلتي، هذا الموسم، معارا من برشلونة مع خيار تمديد عقده لموسم إضافي، بقرار أي من الطرفين.

وعن مستقبل ألفارو موراتا، الذي تنتهي إعارته إلى يوفنتوس هذا الصيف، قال رئيس أتلتيكو مدريد "في الحقيقة لا أعرف ماذا سيحدث معه، هو لاعبنا.. لكني لا أعرف ما سيحدث، ولا أعرف ما إذا كان يوفنتوس سيحتفظ به أم لا".

ويمتلك النادي الإيطالي خيار شراء لموراتا، بقيمة 35 مليون يورو.

وبخصوص مصير الحارس يان أوبلاك، بعد الموسم الصعب الذي مر به، والتكهنات التي أثيرت بشأن اقترابه من الرحيل، أجاب سيريزو "هناك دائما شائعات حول كل شيء.. يان هو حارس أتلتيكو مدريد ويملك عقدا، وربما يجدده لـ10 أعوام أخرى".

بودكاست عرب 48

#أتلتيكو مدريد
#أنطوان غريزمان

حوارات

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين
حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين

2022-04-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مبابي اتفق مع سان جيرمان وريال مدريد!
مبابي اتفق مع سان جيرمان وريال مدريد!

2022-05-20

باريس سان جيرمان يقدم عرضا ضخما لنجم ليفربول
باريس سان جيرمان يقدم عرضا ضخما لنجم ليفربول

2022-05-20

يوفنتوس يستغني عن نجم جديد
يوفنتوس يستغني عن نجم جديد

2022-05-20

الأكثر قراءة

عضو الكنيست غيداء ريناوي زعبي تنشق عن الائتلاف ولا تريد إسقاط الحكومة

عضو الكنيست غيداء ريناوي زعبي تنشق عن الائتلاف ولا تريد إسقاط الحكومة

2022-05-19
استعدادات لمواجهة عسكرية..

استعدادات لمواجهة عسكرية.. "عزل شارعيْ 4و 6 وعمليات تخليص من بلدات عربية"

2022-05-19
استقالات من حركة

استقالات من حركة "فتح" في رام الله والبيرة

2022-05-19
الاحتلال الإسرائيلي يحدد هوية بندقية

الاحتلال الإسرائيلي يحدد هوية بندقية "ربما" تكون قد قتلت أبو عاقلة

2022-05-19
الجيش الإسرائيلي يمتنع عن إجراء تحقيق جنائي باغتيال أبو عاقلة

الجيش الإسرائيلي يمتنع عن إجراء تحقيق جنائي باغتيال أبو عاقلة

2022-05-19