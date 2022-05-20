أتلتيكو مدريد يحسم مصير غريزمان

حسم رئيس أتلتيكو مدريد، إنريكي سيريزو، مصير النجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، فيما وصفه بأنه من أفضل 3 أو 4 لاعبين في أوروبا.

وعانى غريزمان لاستعادة أفضل مستوياته مع أتلتيكو، إذ أحرز 8 أهداف فقط خلال 38 مباراة خاضها في جميع المسابقات هذا الموسم.

وقال سيريزو، اليوم الجمعة، في تصريحات نقلتها صحيفة "أس" الإسبانية: غرريزمان هو لاعب أتلتيكو مدريد، ويملك عقدا مع النادي وسيبقى هنا.. وفي رأيي، غريزمان أحد أفضل 3 أو 4 لاعبين في أوروبا".

ولعب غريزمان مع الأتلتي، هذا الموسم، معارا من برشلونة مع خيار تمديد عقده لموسم إضافي، بقرار أي من الطرفين.

وعن مستقبل ألفارو موراتا، الذي تنتهي إعارته إلى يوفنتوس هذا الصيف، قال رئيس أتلتيكو مدريد "في الحقيقة لا أعرف ماذا سيحدث معه، هو لاعبنا.. لكني لا أعرف ما سيحدث، ولا أعرف ما إذا كان يوفنتوس سيحتفظ به أم لا".

ويمتلك النادي الإيطالي خيار شراء لموراتا، بقيمة 35 مليون يورو.

وبخصوص مصير الحارس يان أوبلاك، بعد الموسم الصعب الذي مر به، والتكهنات التي أثيرت بشأن اقترابه من الرحيل، أجاب سيريزو "هناك دائما شائعات حول كل شيء.. يان هو حارس أتلتيكو مدريد ويملك عقدا، وربما يجدده لـ10 أعوام أخرى".