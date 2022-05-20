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باريس سان جيرمان يقدم عرضا ضخما لنجم ليفربول

تاريخ النشر: 20/05/2022 - 10:21

باريس سان جيرمان يقدم عرضا ضخما لنجم ليفربول
النجم السنغالي ساديو ماني (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان الفرنسي يستهدف التعاقد مع أحد نجوم ليفربول الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويخوض السنغالي، ساديو ماني، عامه الأخير في عقده مع ليفربول، وجرى الكشف في وقت سابق من هذا الشهر عن رغبة بايرن ميونخ الألماني في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 30 عاما هذا الصيف، بعد أن أجرى وكيله محادثات مع المدير الرياضي للنادي الألماني، حسن صالح حميديتش، بشأن الانتقال الصيفي المحتمل.

لكن وفقا لما ذكرته صحيفة "بيلد"، فإن باريس سان جيرمان هو الان الأوفر حظا لضم ماني، بعد أن عرض عليه عقدا ضخما.

ومن المقرر أن يخسر باريس سان جيرمان خدمات كيليان مبابي المتوقع انتقاله إلى ريال مدريد هذا الصيف، وسيتطلع لسد الفراغ الذي سيتركه الدولي الفرنسي.

وذكرت "بيلد" أيضا أن عرض "بي إس جي" واهتمامه القوي بالتوقيع مع ماني، يعتبر السبب وراء توقف اللاعب السنغالي عن توقيع عقد جديد مع ليفربول، ينص على تقاضيه 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

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#باريس سان جيرمان
#ساديو ماني
#ليفربول
#بايرن ميونخ

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