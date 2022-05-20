مبابي اتفق مع سان جيرمان وريال مدريد!

توصل النجم الفرنسي، كيليان مبابي، لاتفاق مع فريقي باريس سان جيرمان وريال مدريد، وبات عليه الآن الاختيار بين البقاء أو الرحيل.

وذكرت والدة اللاعب، فايزة العماري، أنه "انتهت كل المفاوضات... لدينا اتفاق مع مدريد وباريس. الآن الأمر متروك لكيليان كي يختار".

وتابعت الوالدة التي تدير جزئيا أعمال بطل مونديال 2018 "العرضان متساويان... من ناحية لدينا صورتنا (مدريد) ومن ناحية أخرى الممول... لا فرق كبير لأن الناديين متساويان".

وينتهي عقد مبابي مع نادي العاصمة في حزيران/يونيو، وقد أفاد بأنه سيعلن عن قراره "قبل" التجمع المقبل للمنتخب الفرنسي في 28 أيار/مايو، لكن قد تتسارع الأمور لدرجة أن يعلن عن هذا القرار في عطلة نهاية الأسبوع الحالي.

وفق ما كشفت صحيفة "إل باييس" الإسبانية في منتصف آذار/مارس الماضي، بعد إقصاء سان جيرمان على يد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، قدّم ريال عرضا جديدا لمبابي: 180 مليون يورو مكافأة توقيع وراتب سنوي صاف بقيمة 40 مليون يورو (وهي أرقام اعتبرها خيالية محيط اللاعب وسان جيرمان)، بالإضافة إلى 50% من حقوق صورته على غرار باقي لاعبيه.

لكن المقربين من مبابي يفضلون نسبة 100% التي يعرضها سان جيرمان. وبحسب بعض المصادر، سيكون ريال مدريد جاهزا لمفاوضة نسبة 60-40 لمصلحة مبابي بغية إقناع النجم.

وتوقع عمدة مدينة مدريد خوسيه لويس مارتينيس ألميدا الذي تناول العشاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء الثلاثاء، بأن تكون عملية انتقال مبابي الى صفوف ريال "قد حُسمت بنسبة 95-99 في المئة".

وجاء كلام عمدة العاصمة الإسبانية إلى اذاعة "كادينا سير" الإسبانية ليل الثلاثاء - الأربعاء وقال في هذا الصدد "أعتقد بأن ريال مدريد حسم قضية مبابي بنسبة 95-99 في المئة. هذا شعوري على أي حال. لكن من أجل أن أتناول العشاء بسلام قلت من البداية بأنني من أنصار اتلتيكو مدريد".

وتناول عمدة العاصمة العشاء مع أمير قطر في القصر الملكي بحضور ملك إسبانيا فيليبي السادس ورئيس سان جيرمان ناصر الخليفي.

وتابع مازحا "قام مبابي برؤية نافورة سيبيليس الشهيرة في العاصمة الإسبانية"، عندما كان أخيرا بصحبة زميليه في سان جيرمان الإسباني سيرجيو راموس والمغربي أشرف حكيمي، وهي الساحة التي يحتفل بها ريال مدريد وأنصاره بانتصاراتهم".