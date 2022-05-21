سان جيرمان يعلن رحيل نجمه الأرجنتيني

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي أن نجمه الأرجنتيني، أنخيل دي ماريا، سيرحل عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وانتقل دي ماريا إلى سان جيرمان بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، وقدم عروضا جيدة مع الفريق الفرنسي.

وقام دي ماريا، أمس الجمعة، وقبل مواجهة فريق ميتز اليوم السبت في الجولة النهائية من الدوري الفرنسي، بنشر صورة للفريق عبر حسابه على موقع إنستغرام وعلق عليها "شكرا" باللغتين الإسبانية والفرنسية.

وقال ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي "بالتأكيد أنخيل دي ماريا علامة مميزة في تاريخ النادي".

وأضاف أن الجماهير ستتذكره كلاعب لديه روح كبيرة، ولم يقصر في الدفاع عن ألوان النادي.

وأكد "أدعو كل عائلة باريس سان جيرمان للتواجد في ملعب حديقة الأمراء لتوجيه التحية التي يستحقها".

وذكرت تقارير، أن يوفنتوس أعد عرضا لضم دي ماريا (34 عاما).