يوفنتوس يستهدف ضم مدافع نابولي

ذكرت تقارير صحفية أن يوفنتوس أبدى اهتمامه بالتعاقد مع مدافع نابولي، السنغالي كاليدو كوليبالي، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويستهدف اليوفي إبرام صفقات كبرى لتدعيم صفوفه، بعدما خرج خالي الوفاض من الموسم الجاري، لأول مرة منذ سنوات طويلة.

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن "السيدة العجوز" يسعى لتعويض رحيل أسطورته جورجيو كيليني، بالتعاقد مع مدافع صاحب مستوى رفيع.

وأشارت الصحيفة، إلى أن يوفنتوس رصد 40 مليون يورو للتعاقد مع كوليبالي، الذي ينتهي عقده مع نابولي في صيف 2023.

وانضم يوفنتوس إلى المنافسة مع برشلونة، الذي ارتبط أيضا خلال الفترة الماضية بالتعاقد مع اللاعب.

وختمت الصحيفة، بأن نابولي قد يضطر لقبول عرض يوفنتوس، خاصة وأن اللاعب ينتهي عقده مع انقضاء الموسم المقبل.