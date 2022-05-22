برشلونة يقدم عرضه الأول للتعاقد مع ليفاندوفسكي

ذكرت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني قدم عرضه الأول لضم نجم بايرن ميونخ الألماني، روبرت ليفاندوفسكي، في الميركاتو الصيفي.

ومن المقرر أن يرحل ليفاندوفسكي عن الفريق البافاري هذا الصيف وعدم استكمال عقده الذي ينتهي في حزيران/يونيو 2023.

ووفقا لبوابة "Meczyki" البولندية فإن عرض برشلونة الأول لبايرن تبلغ قيمته 32 مليون يورو.

يأتي ذلك، على الرغم من تمسك بايرن حتى الآن ببقاء ليفاندوفسكي بين صفوفه، وعدم رحيله قبل نهاية عقده في أليانز آرينا.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن ليفاندوفسكي تواصل بالفعل مع تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، الذي نقل له رغبته في ضمه للفريق.

وصرح تشافي "ليفاندوفسكي يريد الرحيل، وهناك بعض المفاوضات الجارية، لكن التفاوض مع بايرن ميونخ لن يكون سهلا، إلا أن اللاعب يظل أحد الخيارات".