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سان جيرمان لا يريد الاحتفاظ بنيمار

تاريخ النشر: 22/05/2022 - 19:34

سان جيرمان لا يريد الاحتفاظ بنيمار
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن إدارة باريس سان جيرمان تستهدف الاستغناء عن خدمات نجم الفريق، البرازيلي نيمار دا سيلفا، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وحسب ما نقلته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن مالكي سان جيرمان لا يريدون استمرار نيمار مع الفريق بالموسم الجديد.

وجاء ذلك كرد فعل لنجاح النادي في تجديد عقد كيليان مبابي، بالإضافة إلى الاستغناء عن المدير الرياضي ليوناردو.

وأشارت إلى أن مالكي النادي يرون أن نيمار يقدم أداء ضعيفا وغير منتظم، بالإضافة إلى كثرة إصاباته، لذا يبحثون له عن مشتر في الميركاتو الصيفي.

وأوضحت أن رحيل نيمار يتوقف أمام عقبة راتبه الكبير، حيث توجد أندية قليلة في أوروبا تستطيع دفع هذه الأموال.

وانضم نيمار إلى سان جيرمان في صيف 2017 قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو (شرط جزائي).

وقام النجم البرازيلي صاحب الـ30 عاما بتمديد عقده مع الفريق الفرنسي حتى صيف 2025.

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#باريس سان جيرمان
#نيمار دا سيلفا
#كيليان مبابي

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