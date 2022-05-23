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فالفيردي: صلاح قلل من قيمة شعار ريال مدريد ولاعبيه

تاريخ النشر: 23/05/2022 - 17:35

فالفيردي: صلاح قلل من قيمة شعار ريال مدريد ولاعبيه
اللاعب الأوروغواياني فيدي فالفيردي (Gettyimages)
عرب ٤٨

تطرق لاعب ريال مدريد الإسباني، فيدي فالفيردي، إلى تصريحات نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بخصوص المباراة بين الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان صلاح قد أبدى رغبته في مواجهة ريال مدريد بالنهائي، قبل موقعة الإياب بين الفريق الملكي ومانشستر سيتي لحساب نصف النهائي.

وعما إذا كانت تصريحات النجم المصري تحفزه قبل النهائي القاري، قال فالفيردي فيما أبرزته صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الاثنين "نعم.. من الواضح أنها كلمات يمكن لأي شخص أن يفهمها بالطريقة التي يريدها".

وأضاف "أنا منافس لصلاح، والأمر يشبه التقليل من قيمة شعار ريال مدريد ولاعبيه".

وأردف "كل ما علينا فعله هو أن نقدم أفضل ما لدينا، ونحاول إظهار سبب وصولنا إلى المباراة النهائية.. ونأمل أن نمنح الجمهور وريال مدريد كأسا أخرى".

وكان صلاح قد خسر مع الريدز نهائي 2018 أمام ريال مدريد (3-1)، عندما غادر المباراة في الشوط الأول بسبب الإصابة، ويطمح للثأر يوم السبت المقبل.

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#فيدي فالفيردي
#محمد صلاح
#ريال مدريد
#ليفربول
#دوري أبطال أوروبا

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