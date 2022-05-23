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محرز: ليفربول فريق جنوني وقد سئموا منا

تاريخ النشر: 23/05/2022 - 08:13

محرز: ليفربول فريق جنوني وقد سئموا منا
النجم الجزائري رياض محرز (Gettyimages)
عرب ٤٨

أبدى نجم مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز، سعادته بعد تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، كما عن فخره بالمشوار الذي قدمه الفريق.

وذكر محرز في تصريحات لـ"كنال بلاس": "نملك فريقا كبيرا، في كل مرة نكون متأخرين في النتيجة نعود ونفوز، وفي النهاية نلنا اللقب".

وأضاف "ليفربول فريق جنوني وممتاز، أعلم جيدا أنهم سئموا منا، لو لم نكن هنا، لفازوا بكل الألقاب كل سنة، لكننا هنا ولن نستسلم أبدا".

وختم "حتى في دوري الأبطال، وصلنا إلى نصف النهائي، لكننا خسرنا، والجميع يعلم أننا نستحق التأهل إلى النهائي، لكن هذه هي كرة القدم".

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#رياض محرز
#مانشستر سيتي
#ليفربول
#الدوري الإنجليزي

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