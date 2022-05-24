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صفقة مفاجئة تطرق أبواب برشلونة!

تاريخ النشر: 24/05/2022 - 11:04

صفقة مفاجئة تطرق أبواب برشلونة!
اللاعب البلجيكي عدنان يانوزاي (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني يسعى لإبرام صفقة مفاجئة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن برشلونة مهتم بالحصول على خدمات البلجيكي عدنان يانوزاي، جناح ريال سوسييداد.

وينتهي تعاقد يانوزاي (27 عاما) مع النادي الباسكي، بانتهاء الموسم الجاري، وقد أعلن سوسييداد بالفعل أنه سيرحل هو ومارتن مايورال، لعدم التوصل لاتفاق بشأن التجديد.

وأشارت الصحيفة الكاتالونية، إلى أن برشلونة يراقب يانوزاي منذ عدة مواسم، ولديه تقارير جيدة جدا عنه، سواء من ناحية المستوى الفني أو الشخصية.

وأضافت أن يانوزاي الذي خاض 44 مباراة هذا الموسم، وسجل خمسة أهداف، مرشح كبديل قوي لتعزيز مركز الجناح في برشلونة، خاصة مع اقتراب رحيل الثنائي عثمان ديمبلي وأداما تراوري.

وكان برشلونة يستهدف التعاقد مع البرازيلي رافينيا، جناح ليدز يونايتد، لكن مع بقاء فريقه في البريمييرليغ، سيغالي ناديه في مطالبه المالية لبيعه.

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#برشلونة
#عدنان يانوزاي
#ريال سوسييداد

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