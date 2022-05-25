تقرير: ريال مدريد صاحب العلامة التجارية الأكثر قيمة بالعالم

بيّن تقرير صدر عن شركة "براند فينانس" البريطانية للاستشارات، أن ريال مدريد صاحب أغلى علامة تجارية بين فرق كرة القدم قيمة في العالم بواقع مليار و525 مليون يورو، كما احتل المركز الأول في قائمة الفرق الأقوى عالميا.

وفي تقريرها لعام 2022، الذي يحلل أكثر 50 علامة تجارية لأندية كرة القدم الأكثر قيمة، احتلت أندية الدوري الإسباني المرتبة الثانية فيما يتعلق بالأسرع نموا في تقييمها وظهرت ثمانية منها في القائمة.

وإلى جانب ريال مدريد، حل برشلونة في المرتبة الثالثة وأتلتيكو مدريد الـ12 ثم إشبيلية (30) وفالنسيا (34) وأتلتيك بيلباو (39) وفياريال (40) وبيتيس (43).

ووفقا لهذه الدراسة، زاد ريال مدريد من قيمة علامته التجارية بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى مليار و525 مليون يورو.

وللسنة الرابعة على التوالي، احتفظ الريال بلقب "العلامة التجارية الأكثر قيمة بين الأندية في العالم" وللمرة الأولى فاز بلقب "العلامة التجارية الأقوى".

ويرجع ارتفاع قيمة العلامة التجارية الخاصة إلى مجموعة من العوامل، كما يوضح التقرير.

وبحسب التقرير فإن الريال "حسن قوة العلامة التجارية ومسار الإيرادات الإيجابي له. وهذا يعد انعكاسا قويا وواعدا بعد الانخفاض بنسبة 10% في قيمة العلامة التجارية الذي عانى منه العام الماضي، بسبب حالة عدم اليقين جراء كورونا ومشاعر المشجعين جراء مشكلة الدوري الأوروبي الممتاز".

وتراجع تصنيف برشلونة بعد أن احتل المركز الثاني الموسم الماضي على الرغم من زيادة قيمة علامتها التجارية بنسبة 5%، وتجاوزه مانشستر سيتي الذي تقدم بنسبة 19% وانتزع المركز الثاني بفارق مليوني يورو فقط (بواقع مليار و327 مليون يورو بدلا من مليار و325 مليونا).

العلامات التجارية العشر الأكثر قيمة لأندية كرة القدم لعام 2022:

1- ريال مدريد 1.5 مليار

2- مانشستر سيتي 1.3 مليار

3- برشلونة 1.3 مليار

4- ليفربول 1.3 مليار

5- مانشستر يونايتد 1.3 مليار

6- بايرن ميونيخ 1.1 مليار

7- باريس سان جيرمان 1 مليار

8- توتنهام 0.9 مليار

9- تشيلسي 0.9 مليار

10- آرسنال 0.8 مليار.

أقوى 10 ماركات لأندية كرة القدم لعام 2022:

1- ريال مدريد 94.0 درجة

2- ليفربول 92.9 درجة

3- برشلونة 92.1 درجة

4- مانشستر يونايتد 92.0 درجة

5- بايرن ميونخ 88.6 درجة

6- مانشستر سيتي 87.7 درجة

7- يوفنتوس 86.1 درجة

8- آرسنال 85.9 درجة

9- تشيلسي 84.7 درجة

10- توتنهام 83.1 درجة.