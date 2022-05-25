كورتوا: صلاح لم يقصد الاستخفاف بريال مدريد

تطرق حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، تيبو كورتوا، إلى تصريحات نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، حول مباراة الفريقين المرتقبة في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكر كورتوا في تصريحات لموقع فريقه "لا أعتقد أن صلاح كان يقصد الاستخفاف بريال مدريد، فهو يحترم الفريق".

وأضاف "لقد زاملته في تشيلسي، وهو شخص جيد، وأعتقد أنه يتطلع للنهائي، بعد الخسارة في 2018، وتعرضه للإصابة".

وأوضح "أعتقد أنه صرح برغبته في مواجهتنا بسبب ذلك وليس لأنه يعتقد أننا أسهل من السيتي".

ووجه كورتوا نصيحة لقائد الفراعنة قائلا "هذا رأيي، لكن عليه أن يتحدث بعد المباراة ليوضح مقصده".

وتابع "أعتقد أن الشيء الذي يمكن لليفربول الندم عليه هو تعادلهم ضد توتنهام في البريمييرليغ، حيث تسبب في خسارتهم للقب، لكنهم وقعوا على عام رائع في جميع المسابقات، وسيكونون في حالة رائعة ضدنا".

ويلعب ريال مدريد ضد ليفربول في نهائي دوري الأبطال في العاصمة باريس يوم 28 أيار/مايو الجاري.