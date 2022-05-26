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محمد صلاح باق في ليفربول وسط مخاوف

تاريخ النشر: 26/05/2022 - 11:42

محمد صلاح باق في ليفربول وسط مخاوف
محمد صلاح (Getty Images)
عرب ٤٨

صرّح نجم ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، بأنه باق مع النادي الموسم المقبل على الرغم من بقاء عام واحد على نهاية عقده مع النادي، وسط مخاوف أن ينتقل مجانا بعد ستة أشهر من الآن.

ولم يفلح ليفربول وصلاح بالوصول إلى اتفاق لتمديد التعاقد ما أثار الكثير من القلق داخل النادي الأحمر، كون الهداف المصري بات مطمعا للعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة مثل ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

وأكد صلاح، أمس الأربعاء، في مؤتمر صحافي أنه "لا أريد أن أكون أنانيا وأتحدث عن عقدي، قلت ذلك سابقا وأقوله الآن، أنا أركز على الفريق خصوصا في هذا الأسبوع المهم الذي ينتظرنا خلاله نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأوضح أنه "لا أريد التحدث عن العقد وتمديده الآن، أمامنا وقت طويل، بالتأكيد سأبقى في ليفربول الموسم المقبل، وسنرى ما يحدث بعد ذلك".

يذكر أن صلاح انتقل إلى ليفربول في صيف العام 2017، وفاز معه ببطولة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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#محمد صلاح
#ليفربول
#الدوري الإنجليزي
#رياضة
#كرة قدم

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