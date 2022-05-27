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كلوب: التاريخ والخبرة يرجحان كفة ريال مدريد

تاريخ النشر: 27/05/2022 - 19:39

كلوب: التاريخ والخبرة يرجحان كفة ريال مدريد
المدرب الألماني يورغن كلوب (Gettyimages)
عرب ٤٨

تحدث مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، عشية مباراة فريقه المرتقبة أمام ريال مدريد الإسباني المقرر لها غدا، السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكر كلوب في المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة حول مصير لاعبه السنغالي ساديو ماني "يعيش أفضل موسم في حياته، إنه لمن دواعي سروري.. كرة القدم ساندته كثيرا هذا الموسم، ولعب الكثير من النهائيات".

وعن ارتباط اللاعب بالانتقال لبايرن ميونخ، قال "لا يمكنني التحدث عن بايرن.. نحن فقط نفكر في مباراة الغد، إنها مهمة بالنسبة له.. كما أنها ليست المرة الأولى التي تظهر فيها أخبار تربط اللاعبين ببايرن ميونخ قبل مبارياتنا المهمة".

وأردف "إنه أسوأ وقت للحديث عن رحيل ماني.. وأينما يريد اللعب سيكون بطلا عظيما بكل تأكيد".

وبشأن المباراة المرتقبة، قال "نحن بخير.. فابينيو تدرب بشكل جيد، فيما تدرب تياغو أمس مع المجموعة وسنرى موقفه اليوم، وسنحدد خياراتنا بعد ذلك.. كيتا جيد في التدرب باستمرار، لديه خبرة كبيرة".

وبخصوص الفريق المرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا، أجاب الألماني "لا أعرف، إذا فكرت في التاريخ والخبرة فإنها للمنافس.. أعتقد أنها لريال مدريد، خاصة أنه جاء من مواقف صعبة.. لكن إذا كنا في القمة فمن الصعب اللعب ضدنا".

وختم "ثقة لاعبي ريال مدريد ستكون كبيرة، وهذا شيء مهم في كرة القدم".

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#يورغن كلوب
#ليفربول
#ريال مدريد
#دوري أبطال أوروبا

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