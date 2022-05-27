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كورتوا: من الصعب التسجيل ضدي ولا أخشى ركلات الترجيح

تاريخ النشر: 27/05/2022 - 19:51

كورتوا: من الصعب التسجيل ضدي ولا أخشى ركلات الترجيح
الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (Gettyimages)
عرب ٤٨

أبدى حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، تيبو كورتوا، استعداده لمباراة فريقه أمام ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا غدا، السبت.

وأصر على أنه لن يخشى ركلات الترجيح أمام الريدز، سواء كان الأمر يتعلق بالتصدي لها أو تنفيذها.

وكان كورتوا من أبرز حراس المرمى في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث أنقذ مرارا وتكرارا ريال مدريد، خلال سلسلة غير عادية من الانتصارات المتأخرة في مواجهات خروج المغلوب.

وأنقذ اللاعب الدولي البلجيكي 52 كرة على طوال الموسم، أي أكبر بـ37 مرة من البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول.

وقال كورتوا لصحيفة "غارديان": "لن أكون واحدا من الـ5 الأوائل (المنفذين لركلات الترجيح) بالتأكيد. لكن ربما بعد ذلك، إذا احتجت إلى التسديد سأسدد".

وأضاف "أنا لا أخاف. إنها لحظة للتألق. لقد فزنا بواحدة على أتلتيكو مدريد في كأس السوبر قبل عامين عندما أنقذت ركلة جزاء واحدة، وهذا الموسم أوقفت 3 ركلات جزاء في جميع المسابقات".

وتابع "في فترة ما قبل الموسم مع تشيلسي ضد باريس سان جيرمان في 2015، سجلت هدفا، وفي درع المجتمع في 2017 ضد آرسنال أهدرت ركلة، كونتي وضعني هناك لأنه كان يعلم أنني أستطيع تسديدها جيدا".

ويفخر كورتوا بإنجازاته الحاسمة التي وقفت دون تمكن لاعبين أمثال كيليان مبابي وليونيل ميسي وجاك غريليش من تسجيل أهداف حاسمة هذا الموسم، ويعتقد أن ذلك سيضاعف ثقته أمام ليفربول.

وقال "من الجيد لهم أن يروا أنه ليس من السهل التسجيل ضدي، هذا ما يجعل مدريد مميز للغاية، كل لحظات العودة بالنتيجة، تلك اللحظات المميزة في برنابيو. يمكنك فقط أن تعيشها في ريال مدريد".

وأردف "عليك فقط مشاهدة المباريات أمام باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي، يمكنك أن ترى لحظة تسجيل هدف، رد فعل الفريق الاخر؛ يعرفون ما يمكن أن يحدث".

وأكد "من الصعب بالتأكيد أن تكون حارس مرمى. إذا عدت 15 أو 20 عاما إلى الوراء، فسيكون الأمر مختلفا، الان عليك أن تكون صانع ألعاب من الخلف، عليك أن تخرج كلاعب ليبيرو".

وواصل "إنهم يتوقعون منك أن تكون هادئا مع الكرة وأن تقوم بتمريرات حاسمة، ولكن ليس لديك شخص خلفك يمكنه أن ينقذك، كل الفرق تتوقع ذلك من حارس المرمى".

وأتم البلجيكي تيبو كورتوا "أنت تعلم أنه يمكن أن يكون هناك خطأ في بعض الأحيان، امل ألا تأتي هذه الأخطاء لي أو لأليسون. لا أريد أن أتمنى ذلك لأي حارس مرمى".

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#ريال مدريد
#ليفربول
#تيبو كورتوا
#دوري أبطال أوروبا

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