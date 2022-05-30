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ليفاندوفسكي: مستقبلي يعتمد على عدة عوامل

تاريخ النشر: 30/05/2022 - 08:58

ليفاندوفسكي: مستقبلي يعتمد على عدة عوامل
النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن نجم بايرن ميونخ الألماني، روبرت ليفاندوفسكي، أثار الشكوك حول مستقبله مع فريقه.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ليفاندوفسكي مع الفريق البافاري في نهاية حزيران/يونيو 2023.

وأعلن ليفاندوفسكي رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ، وزعمت العديد من التقارير أن المهاجم البولندي لديه اتفاق بالفعل مع برشلونة.

وقال ليفاندوفسكي عن مستقبله في تصريح لشبكة "سكاي سبورت ألمانيا": "سيأتي الوقت الخاص بتقديم المعلومات.. سيكون من الممكن قول المزيد عن ذلك قريبا".

وأضاف "مستقبلي يعتمد على عدة عوامل، أعتقد أن موقفي واضح ولا معنى للحديث عنه.. من الصعب قول إنني سألعب مع بايرن ميونخ خلال الموسم المقبل".

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا يزال برشلونة يعمل على الصفقة مع بيني زاهافي وكيل ليفاندوفسكي، وقد تم الاتفاق بالفعل على عقد مدته 3 سنوات.. ننتظر الان موافقة بايرن ميونخ".

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#بايرن ميونخ
#روبرت ليفاندوفسكي
#برشلونة

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