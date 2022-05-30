مانشستر يونايتد يعلن رحيل مدربه

ذكرت تقارير صحفية أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أعلن وبشكل رسمي رحيل مدربه الألماني، رالف رانجنيك.

واستلم رانجنيك قيادة "الشياطين الحمر" هذا الموسم، عقب إقالة أولي جونار سولسكاير، على أن يلعب دورا استشاريا في "أولد ترافورد" في العامين القادمين.

وذكر مانشستر يونايتد في بيان رسمي "نشكر رالف رانجنيك على جهوده كمدير فني مؤقت خلال الأشهر الـ6 الماضية".

وأضاف "بالاتفاق المتبادل، سيركز رالف الان فقط على دوره الجديد كمدير فني لمنتخب النمسا، وبالتالي لن يتولى دورا استشاريا في أولد ترافورد".

واختتم مانشستر يونايتد "نتمنى لرالف رانجنيك كل التوفيق في تجربته الجديدة من مسيرته الاحترافية".

يذكر أن رانجنيك فشل في قيادة مانشستر يونايتد لحجز مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.