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ريال مدريد يضحي بلاعبين مقابل نجم ميلان

تاريخ النشر: 31/05/2022 - 18:10

ريال مدريد يضحي بلاعبين مقابل نجم ميلان
النجم البرتغالي رافاييل لياو (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن ريال مدريد أبدى استعداده للاستغناء عن اثنين من لاعبيه مقابل ضم نجم آيه سي ميلان الإيطالي، رافاييل لياو، في الميركاتو الصيفي.

ووفقا لتقارير سابقة، فإن لياو بات الصفقة الرئيسية في ميركاتو الميرنغي، بعد فشل ضم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي.

وحسب ما نقلته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد يدرك أن ميلان مهتم بماركو أسينسيو، ولوكا يوفيتش، لاعبي الميرنغي، ويوافق على انتقالهما إلى "سان سيرو" لتقليل سعر صفقة لياو.

وأشارت الصحيفة إلى أن لياو لديه شرط جزائي يبلغ 150 مليون يورو، ويرفض ميلان رحيل لاعبه في الميركاتو الصيفي بأقل من هذا الرقم.

وأوضحت أن ميلان يعمل حاليًا على تجديد عقد لياو الذي ينتهي في صيف 2024، لرفع قيمة الشرط الجزائي إلى 200 أو 250 مليون يورو.

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#ريال مدريد
#رافاييل لياو
#ميلان

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