مانشستر سيتي يسعى لضم مدافع ليستر سيتي

ذكرت تقارير صحفية أن مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع أحد لاعبي ليستر سيتي الشبان، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن مانشستر سيتي، وضع عينه على المدافع بن نيلسون البالغ من العمر 18 عاما، والذي انتقل إلى الفريق الأول في ليستر العام الماضي، بأمر من المدرب بريندان رودجرز.

من المقرر أن يسافر نيلسون مع منتخب إنجلترا تحت 18 عاما هذا الأسبوع، لمواجهة ويلز والنمسا وكرواتيا في زغرب.

ويتطلع مانشستر سيتي، مثل العديد من أندية النخبة في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى تعزيز صفوفه من خلال ضم أفضل المواهب المحلية، في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ولاحظ كشافو مانشستر سيتي، تقدم نيلسون، وهم مستمرون في مراقبة تطوره قبل اتخاذ خطوة محتملة.

ويستعد ليستر للتخلي عن يانيك فيسترجارد هذا الصيف، وهو ما قد يفتح النافذة أمام نيلسون لاقتحام تشكيلة الفريق، والتنافس مع جوني إيفانز وويسلي فوفانا وكاجلار سويونكو.