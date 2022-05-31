  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

مانشستر سيتي يسعى لضم مدافع ليستر سيتي

تاريخ النشر: 31/05/2022 - 08:26

مانشستر سيتي يسعى لضم مدافع ليستر سيتي
لاعبو مانشستر سيتي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع أحد لاعبي ليستر سيتي الشبان، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن مانشستر سيتي، وضع عينه على المدافع بن نيلسون البالغ من العمر 18 عاما، والذي انتقل إلى الفريق الأول في ليستر العام الماضي، بأمر من المدرب بريندان رودجرز.

من المقرر أن يسافر نيلسون مع منتخب إنجلترا تحت 18 عاما هذا الأسبوع، لمواجهة ويلز والنمسا وكرواتيا في زغرب.

ويتطلع مانشستر سيتي، مثل العديد من أندية النخبة في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى تعزيز صفوفه من خلال ضم أفضل المواهب المحلية، في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ولاحظ كشافو مانشستر سيتي، تقدم نيلسون، وهم مستمرون في مراقبة تطوره قبل اتخاذ خطوة محتملة.

ويستعد ليستر للتخلي عن يانيك فيسترجارد هذا الصيف، وهو ما قد يفتح النافذة أمام نيلسون لاقتحام تشكيلة الفريق، والتنافس مع جوني إيفانز وويسلي فوفانا وكاجلار سويونكو.

بودكاست عرب 48

#مانشستر سيتي
#بن نيلسون
#ليستر سيتي

حوارات

حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية
حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية

2022-05-28

حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة
حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة

2022-05-21

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نجم ريال مدريد يعلن رحيله في الصيف
نجم ريال مدريد يعلن رحيله في الصيف

2022-05-31

صلاح يتوّج بجائزة لاعب العام في البريمييرليغ
صلاح يتوّج بجائزة لاعب العام في البريمييرليغ

2022-05-30

نهائي دوري أبطال أوروبا: تذاكر مزورة وتبادل اتهامات
نهائي دوري أبطال أوروبا: تذاكر مزورة وتبادل اتهامات

2022-05-30

الأكثر قراءة

تحليلات إسرائيلية: القدس ليست موحدة و

تحليلات إسرائيلية: القدس ليست موحدة و"مسيرة الأعلام" بفضل حماية الشرطة

2022-05-30
إسرائيل تشدد تحذير السفر لتركيا تحسبا من انتقام إيران

إسرائيل تشدد تحذير السفر لتركيا تحسبا من انتقام إيران

2022-05-30
حالة الطقس: حار وجاف

حالة الطقس: حار وجاف

2022-05-30
اقتحامات للأقصى ومسيرات استفزازية للمستوطنين بالضفة

اقتحامات للأقصى ومسيرات استفزازية للمستوطنين بالضفة

2022-05-30
انتهاء الدوام المدرسي مُبكرا اليوم

انتهاء الدوام المدرسي مُبكرا اليوم

2022-05-30