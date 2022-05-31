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نجم ريال مدريد يعلن رحيله في الصيف

تاريخ النشر: 31/05/2022 - 08:32

نجم ريال مدريد يعلن رحيله في الصيف
النجم الإسباني داني سيبايوس (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن نجم ريال مدريد الإسباني، داني سيبايوس، أعلن رحيله عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويبحث سيبايوس عن فرصة للمشاركة أساسيا، وقد ارتبط اسمه بالعودة إلى فريقه السابق ريال بيتيس منذ الصيف الماضي.

وودع سيبايوس، جماهير ريال مدريد، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، وقال "انتهى الموسم وأصبح رائعًا وفريدًا ولا يُنسى" .

وأضاف "شخصيًا، بدا الأمر صعبا للغاية، لكنه انتهى بالتأكيد بطريقة لا يمكن التغلب عليها، تهانينا لكل لاعبي ريال مدريد الذين آمنوا دائمًا بهذه المجموعة، حتى النهاية".

وختم "حان الوقت الآن للانفصال والاستمتاع بما تم تحقيقه والتفكير في التحديات الجديدة، شكرًا لكم جميعًا! هلا مدريد!".

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#داني سيبايوس
#ريال مدريد

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