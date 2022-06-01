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الفلسطينية هبة سعدية لتحكيم بطولات آسيوية ودولية لكرة القدم

تاريخ النشر: 01/06/2022 - 15:29

الفلسطينية هبة سعدية لتحكيم بطولات آسيوية ودولية لكرة القدم
هبة سعدية
عرب ٤٨

حظيت الفلسطينية هبة سعدية باختيارها للمشاركة في تحكيم العديد من البطولات الآسيوية والدولية.

ووفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اختار الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم الحكم سعدية، والتي افتتحت مشاركتها في تحكيم بطولة "موريس ريفيلو" 2022 للرجال تحت 21 عاما، وتستضيفها فرنسا خلال الفترة 29 أيار/ مايو وحتى 13 حزيران/ يونيو الجاري، بمشاركة منتخبات من 12 دولة حول العالم.

وجرى اختيار سعدية كذلك ضمن طاقم الحكام لمباريات المجموعة التاسعة في كأس الاتحاد الآسيوي 2022، والتي تقام بنظام التجمع خلال الفترة من 24 إلى 30 حزيران/ يونيو الجاري في فيتنام، إذ تضم المجموعة كل من فيتل الفيتنامي، وهوغانغ يونايتد السنغافوري، وفنوم بينه الكمبودي، ويونغ إيلفنتس من لاوس.

وستشارك سعدية في شهر آب/ أغسطس المقبل في تحكيم مباريات بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما، والتي تستضيفها كوستاريكا.

وسبق أن شاركت سعدية في إدارة مباريات كأس آسيا للسيدات التي أقيمت في الهند خلال شهر شباط/ فبراير الماضي.

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#رياضة
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