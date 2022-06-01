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صلاح يكشف وجهته بعد الرحيل عن ليفربول

تاريخ النشر: 01/06/2022 - 18:37

صلاح يكشف وجهته بعد الرحيل عن ليفربول
النجم المصري محمد صلاح (Gettyimages)
عرب ٤٨

تطرقت تقارير صحفية إلى آخر المستجدات حول مستقبل نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في ظل المفاوضات الجارية لتجديد عقده مع الفريق.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، ولم يتوصل الطرفان لأي اتفاق حول التجديد حتى الآن.

وسبق أن أكد صلاح قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني، أنه سيكمل عقده مع ليفربول ولن يرحل هذا الصيف.

وأكدت صحيفة "ذا أتليتك" البريطانية، أن صلاح يرفض مغادرة ليفربول قبل نهاية عقده، مشيرة إلى أنه في حالة عدم تحسين النادي لعرض التجديد، فإن اللاعب المصري سيرحل مجانًا في صيف 2023.

وأضافت الصحيفة، أنه في حالة رحيله عن ليفربول، فإن صلاح يفضل استكمال مشواره في البريمييرليغ، عن اللعب في بطولة أخرى.

وأشارت إلى أن مايك جوردون، رئيس مجموعة فينواي الرياضية، المالكة لليفربول، هو من يقود مفاوضات تجديد عقد صلاح مع وكيله رامي عباس، بدلًا من المدير الرياضي الحالي مايكل إدواردز.

وقدم ليفربول عرضًا لصلاح لم يلق قبول النجم المصري، بزيادة 15% عن راتبه الحالي، وهو ما فسره اللاعب بعدم تقدير لإمكانياته أو لمكانته الحالية.

وفي حالة التوصل لاتفاق بشأن الراتب، فإن صلاح لا يمانع التوقيع على عقدٍ جديد لمدة عامين آخرين.

ولا يبحث صلاح عن ضمان لعقد مدته 4 سنوات، رغم أنه مقتنع بأنه سيواصل تقديم أعلى مستوى حتى منتصف الثلاثينيات من عمره.

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#محمد صلاح
#ليفربول
#الدوري الإنليزي

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