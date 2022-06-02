الأرجنتين تسحق إيطاليا وتتوج بلقب "فيناليسيما" 2022

فاز منتخب الأرجنتين بلقب كأس الأبطال "فيناليسيما" 2022، إثر تغلبه الساحق بثلاثية نظيفة على منتخب إيطاليا على أرض ملعب "ويمبلي" العريق في العاصمة البريطانية، لندن.

والتقى المنتخب الأرجنتيني، بطل كأس أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) العام الماضي، في مباراة كأس "فيناليسيما 2022"، منتخب إيطاليا، حامل لقب كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، والتي أقيمت العام الماضي أيضا.

وفرض المنتخب الأرجنتيني سيطرته على معظم فترات المباراة، إذ كان بإمكانه تسجيل المزيد من الأهداف، لولا سوء الحظ الذي صادف نجومه في أكثر من فرصة، ليبرهن عن جاهزيته منذ الآن للمشاركة في كأس العالم.

وفي المقابل، بدا المنتخب الإيطالي باهتا للغاية وظهر لاعبوه بعيدين تماما عن مستواهم المعتاد، ليثير قلق جماهيره قبل لقائه المرتقب مع ضيفه المنتخب الألماني، يوم السبت المقبل، في مستهل مباريات المنتخبين بالمجموعة الثالثة للقسم الأول من مرحلة المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وافتتح لاوتارو مارتينيز التسجيل لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 28، بينما أضاف آنخيل دي ماريا الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

واختتم البديل باولو ديبالا مهرجان الأهداف الأرجنتينية، بعدما أحرز الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة والأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.