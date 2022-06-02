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تشافي يُعدُّ لـ"ثورة" في برشلونة

تاريخ النشر: 02/06/2022 - 11:13

تشافي يُعدُّ لـ"ثورة" في برشلونة
تشافي ولاعبو برشلونة (Gettyimages)
عرب ٤٨

واصل المدير الفني لبرشلونة، تشافي هيرنانديز، جهوده في إعادة هيكلة قائمة الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة "سبورت" أن تشافي اجتمع مع رئيس البارسا، خوان لابورتا، في مطعم بمدينة برشلونة، مساء أمس الأربعاء، لمناقشة "الثورة" التي ستحدث بقائمة الفريق في الموسم المقبل.

وأوضحت أن أهداف برشلونة تدور حول 7 لاعبين، وهم فرانك كيسي (ميلان)، وأندرياس كريستينسن وسيزار أزبيليكويتا وماركوس ألونسو (تشيلسي)، وروبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ)، وروبن نيفيز (وولفرهامبتون) ورافينيا (ليدز).

وأضافت الصحيفة أن برشلونة حسم صفقتي كيسي وكريستينسن بالفعل، وقد يقتنص أي فرصة أخرى تظهر في الميركاتو الصيفي بسعر معقول.

وختمت بالقول إن قائمة الضحايا تضم (نيتو وأومتيتي ومينغويزا ولينجليت وبرايثويت وريكي بويغ وأداما تراوري ولوك دي يونج)، إذ أن تشافي أبلغهم بالفعل بعدم الاعتماد عليهم في الموسم المقبل.

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#برشلونة
#تشافي
#رياضة
#كرة قدم

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