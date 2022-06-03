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بايرن ميونخ يعثر على بديل ليفاندوفسكي

تاريخ النشر: 03/06/2022 - 20:33

بايرن ميونخ يعثر على بديل ليفاندوفسكي
النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن بايرن ميونخ الألماني يستهدف التعاقد مع مهاجم جديد في الميركاتو الصيفي لتعويض رحيل نجمه البولندي، روبرت ليفاندوفسكي.

ومن المقرر أن يرحل ليفاندوفسكي عن صفوف الفريق البافاري هذا الصيف لخوض تحد جديد بداية من الموسم القادم، وقد ارتبط اسمه بالانتقال إلى برشلونة الإسباني.

ووفقا لصحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن مسؤولي بايرن تواصلوا مع نظرائهم في نابولي، من أجل طلب معلومات حول النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم فريق الجنوب.

وأضافت أن العملاق الألماني يتطلع لإيجاد بديل لليفاندوفسكي، حيث حدد النادي عددا من اللاعبين ومن بينهم أوسيمين، مشيرة إلى أن القناص النيجيري مطلوب من عدة أندية على رأسها مانشستر يونايتد وآرسنال ونيوكاسل.

ولفتت الصحيفة إلى أن نابولي كان واضحا للغاية، حيث حدد 100 مليون يورو، للموافقة على رحيل أوسيمين خلال الميركاتو الصيفي.

يشار إلى أن المهاجم صاحب الـ23 عامًا، قدم موسما قويا تحت قيادة مدربه لوتشيانو سباليتي، حيث شارك في 27 مباراة بالدوري الإيطالي، تمكن خلالها من تسجيل 14 هدفا.

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#بايرن ميونخ
#روبرت ليفاندوفسكي
#فيكتور أوسيمين
#نابولي

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