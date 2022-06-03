صلاح يكشف عن أمنيته المستحيلة!

أعلن نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، عن أمنيته المستحيلة بعدما لم يتوّج رفقة فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا، في أعقاب خسارة النهائي أمام ريال مدريد الإسباني (0-1).

وتوّج صلاح، في الأيام الأخيرة، بجائزتي أفضل لاعب في البريمييرليغ من رابطة نقاد كرة القدم في إنجلترا وتصويت الجماهير، إلى جانب حصوله على جائزتي هداف الدوري وأفضل صانع ألعاب.

وقال صلاح عبر حسابه الرسمي على شبكة "إنستغرام" أمس، الخميس، إن "تقديري من قبل الجماهير والصحافيين الرياضيين في نفس الموسم هو شيء مميز لن أنساه أبدا".

وتابع "مع ذلك، مستعد للتنازل عن هذه الجوائز مقابل فرصة إعادة المباراة النهائية".

واستدرك الفائز بالحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي 3 مرات "لكن كرة القدم لا تدار بهذه الطريقة".

وواصل "لا يمكنني التعبير بالكلمات عن مدى رغبتنا في إعادة كأس دوري الأبطال إلى ليفربول، ولكن في النهاية لم نتمكن من ذلك".

وختم محمد صلاح رسالته "لا أستطيع أن أشكر الجماهير بما يكفي لدعمهم، لقد كان موسما طويلا جدا، ولكن أتمنى بداخلي أن يبدأ الموسم الجديد غدا".