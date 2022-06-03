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مخيتاريان يحسم مصيره مع روما

تاريخ النشر: 03/06/2022 - 20:51

مخيتاريان يحسم مصيره مع روما
مخيتاريان (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن نجم روما الإيطالي، هنريك مخيتاريان، حسم موقفه من الاستمرار أو الرحيل مع فريقه.

وسينتهي عقد مخيتاريان مع روما في 30 حزيران/يونيو الجاري، في الوقت الذي يرغب فيه الفريق الإبقاء على لاعبه الأرميني، فيما يسعى إنتر ميلان للتعاقد معه في صفقة مجانية هذا الصيف.

وحسب ما نقلت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن مخيتاريان أبلغ روما بقراره النهائي أنه لن يجدد عقده مع النادي، وبالتالي سيرحل عن الفريق خلال هذا الصيف.

وأضافت أن النجم الأرميني اختار بالفعل الانضمام لصفوف إنتر ميلان في صفقة انتقال حر بداية من الموسم الجديد.

وتشير تقارير صحفية إلى أنه من المتوقع أن يحصل اللاعب على 3.5 مليون يورو في الموسم الواحد، مع النيراتزوري، وسيوقع على عقد لمدة عامين.

جدير بالذكر أن مخيتاريان انضم إلى روما قادمًا من آرسنال، في صيف 2019، وخاض خلال تلك الفترة 116 مباراة في جميع المسابقات، أحرز فيها 29 هدفًا.

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#هنريك مخيتاريان
#روما

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