برشلونة لن يستسلم أمام مطالب بايرن ميونخ

ذكرت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني أبدى تمسكه بالتعاقد مع نجم بايرن ميونخ الألماني، روبرت ليفاندوفسكي، هذا الصيف.

ومن المقرر رحيل ليفاندوفسكي عن صفوف الفريق البافاري في الميركاتو الصيفي، رغم امتداد عقده لنهاية الموسم القادم.

ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن بايرن حدد سعر بيع ليفاندوفسكي مقابل 40 مليون يورو، رغم تمسكهم في البداية ببقائه.

وأضافت الصحيفة أن تراجع بايرن جاء خوفًا من اتخاذ اللاعب خطوة فسخ التعاقد باستخدام المادة 17 من قانون الفيفا التي تنص على أن اللاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 28 عاما، يستطيعون إنهاء عقودهم "الطويلة" مقابل تعويض أنديتهم، وهذا يتحقق في حالة ليفا الذي أمضى مع البافاري 8 سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن "برشلونة لا يستعجل إتمام الصفقة، ويأمل في حسمها بين نهاية حزيران/يونيو الجاري وبداية تموز/يوليو المقبل، حتى يكون اللاعب متاحًا لبدء فترة الإعداد مع الفريق".

وأوضحت صحيفة "سبورت" الكاتالونية أن برشلونة غير مستعد لتجاوز قيمة 30 مليون يورو بالإضافة للمكافآت والمتغيرات المتعلقة بعدد الأهداف والبطولات، في تعاقده المنتظر مع ليفاندوفسكي، وبالتالي لن يستسلم بسهولة أمام مطالب بايرن المالية.