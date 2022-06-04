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ريال مدريد يضع جنابري ضمن اهتماماته

تاريخ النشر: 04/06/2022 - 09:42

ريال مدريد يضع جنابري ضمن اهتماماته
النجم الألماني سيرجي جنابري (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن النجم الألماني، سيرجي جنابري، مرشح للرحيل عن صفوف بايرن ميونخ الألماني، سيما وأن عقده ينتهي في صيف 2023.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن مفاوضات التجديد بين اللاعب والفريق البافاري لا زالت بعيدة.

وأشارت إلى احتمالية اضطرار بطل البوندسليغا لبيع صاحب الـ27 عاما هذا الصيف، حال فشله في التوصل لاتفاق معه بشأن التجديد، بدلا من رحيله مجانا بنهاية الموسم المقبل.

وحصرت "سكاي" مستقبل جنابري بين 4 أندية خارج ألمانيا، وهي "ريال مدريد ويوفنتوس وميلان ومانشستر يونايتد".

ويعد الريال الأكثر احتياجا للتعاقد مع جناح هجومي، بعد إخفاقه في جلب كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، ما يجعل جنابري خيارا مناسبا له.

وأدار المهاجم الفرنسي ظهره لبطل أوروبا، مفضلا تجديد عقده مع سان جيرمان حتى صيف 2025.

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#بايرن ميونخ
#سيرجي جنابري
#ريال مدريد

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