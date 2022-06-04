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مانشستر يونايتد يسعى لضم نجم برشلونة

تاريخ النشر: 04/06/2022 - 20:22

مانشستر يونايتد يسعى لضم نجم برشلونة
النجم الهولندي فرينكي دي يونغ (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى للتعاقد مع نجم برشلونة الإسباني، فرينكي دي يونغ.

وطلب مدرب اليونايتد، إريك تين هاج، التعاقد مع دي يونغ الذي أشرف على تدريبه في أياكس أمستردام.

وذكر خبير الانتقالات في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن مانشستر يرغب في بدء التفاوض مع برشلونة لضم اللاعب، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشار رومانو، إلى أن يونايتد يعتمد على رغبة برشلونة في بيعه، بسبب الوضع المالي الصعب الذي يمر به النادي.

ومع ذلك، لا توجد تحديثات بشأن موقف دي يونغ حتى الآن، والذي سبق وأكد سعادته ورغبته في الاستمرار مع الفريق الكاتالوني، الذي سيشارك في دوري الأبطال، بينما يخوض مانشستر يونايتد منافسات الدوري الأوروبي.

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#فرينكي دي يونغ
#مانشستر يونايتد
#برشلونة

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