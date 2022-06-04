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ما حقيقة اهتمام بايرن ميونخ بضم كريستيانو؟

تاريخ النشر: 04/06/2022 - 09:30

ما حقيقة اهتمام بايرن ميونخ بضم كريستيانو؟
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (Gettyimages)
عرب ٤٨

تطرقت تقارير صحفية إلى حقيقة اهتمام بايرن ميونخ الألماني بالتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، كريستيانو رونالدو، في الميركاتو الصيفي.

وارتبط اسم كريستيانو بالانتقال إلى بايرن ميونخ، الذي يسعى للتعاقد مع لاعب بديل للبولندي روبرت ليفاندوفسكي المقرر رحيله هذا الصيف.

لكن شبكة "سكاي سبورتس ألمانيا" نفت هذه الشائعات، أمس الجمعة، مؤكدة أن "رونالدو ليس ضمن مخططات بايرن ميونخ، لأنه لا يناسب سياسته في سوق الانتقالات".

وأضافت الشبكة أن كريستيانو يبدو أقرب للبقاء مع مانشستر يونايتد.

جاء ذلك بالتزامن مع تصريحات الدولي البرتغالي لموقع ناديه الرسمي، التي أكد خلالها ثقته في قدرة الشياطين الحمر على العودة لمنصات التتويج في الموسم القادم، في إشارة لاعتزامه البقاء.

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#بايرن ميونخ
#كريستيانو رونالدو
#مانشستر يونايتد

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