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ليفربول يستهدف التعاقد مع مهاجم بنفيكا

تاريخ النشر: 06/06/2022 - 19:09

ليفربول يستهدف التعاقد مع مهاجم بنفيكا
نونيز (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن ليفربول الإنجليزي يستهدف التعاقد مع أحد لاعبي بنفيكا البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويحظى مهاجم بنفيكا ومنتخب أوروغواي، دروين نونيز، باهتمام مانشستر يونايتد أيضًا.

وحسب ما نقلته صحيفة "ذا تايمز"، فإنه ليفربول يبدو مهتما بخدمات نونيز، لكنه يرفض دفع مبلغ مبالغ فيه من أجل ضمه.

وتقدر قيمة نونيز في سوق الانتقالات حاليا، بحوالي 68 مليون جنيه إسترليني، وهو يميل إلى الانتقال لفريق مشارك في دوري أبطال أوروبا.

وكان نونيز البالغ من العمر 22 عاما، أحد النجوم البارزين في أوروبا هذا الموسم، حيث سجل 34 هدفا في 40 مباراة بكافة المسابقات مع بنفيكا.

ويدرك ليفربول أن بإمكانه الحصول على قيمة فنية مضاعفة من السوق البرتغالية، بعدما تعاقد مع الكولومبي لويس دياز من بورتو في كانون الثاني/يناير، مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

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#ليفربول
#بنفيكا
#مانشستر يونايتد
#دروين نونيز

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