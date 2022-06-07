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بايرن ميونخ يجهز عرضا جديدا لضم ماني

تاريخ النشر: 07/06/2022 - 08:28

بايرن ميونخ يجهز عرضا جديدا لضم ماني
النجم السنغالي ساديو ماني (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن بايرن ميونخ الألماني أبدى تمسكه بالتعاقد مع نجم ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لتقارير سابقة، فإن ليفربول رفض عرضا من الفريق البافاري لضم ماني مقابل 25 مليون يورو.

وحسب ما نقلته شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن بايرن يخطط للعودة من جديد بعرض آخر يتراوح بين 30 و35 مليون يورو.

ولم يتقدم بطل البوندسليغا بالعرض الثاني حتى الآن، لكنه ينوي إعادة التفاوض مع ليفربول، في الأيام المقبلة.

ويبدو أن ماني حسم قراره بمغادرة ملعب أنفيلد هذا الصيف، حسبما صرح مؤخرا خلال تواجده بمعسكر منتخب السنغال، رغم ارتباطه بعقد مع وصيف بطل البريمييرليغ حتى الموسم المقبل.

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#بايرن ميونخ
#ليفربول
#ساديو ماني

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