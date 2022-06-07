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دي ماريا: رحلت عن سان جيرمان بسبب ريال مدريد!

تاريخ النشر: 07/06/2022 - 08:42

دي ماريا: رحلت عن سان جيرمان بسبب ريال مدريد!
النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكر النجم الأرجنتيني، أنخيل دي ماريا، أن ريال مدريد يعتبر أحد أسباب رحيله عن صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف.

وقال دي ماريا لقناة "TYC" الأرجنتينية "كنت أرغب في البقاء مع سان جيرمان، وكان لدي عقد لمدة عامين".

وأضاف "قضيت الموسم الأول من العقد، والموسم الآخر يستلزم أن يكون بموافقة الطرفين منذ كانون الثاني/يناير الماضي، وأبلغت إدارة سان جيرمان برغبتي في البقاء، وأبلغوني أنهم يترقبون ما سيحدث".

وألمح النجم الأرجنتيني "من الممكن أن يكون الإقصاء أمام ريال مدريد وكل الفوضى التي حدثت عقب اللقاء، أحد العوامل التي لعبت ضدي".

وزاد "هناك لاعبون آخرون سيغادرون بالتأكيد، بالنسبة لي كان الأمر سهلا، لأنهم اضطروا فقط إلى عدم تجديد التعاقد".

وواصل "حزنت لعدم تجديد التعاقد، لكن في نفس الوقت كنت سعيدا للغاية بالليلة التي ودعت فيها الفريق، وسط هتافات الجماهير وتعليق لافتات لي".

وأتم "أن يُكرم لاعب أرجنتيني في بلد آخر، أمر لا تفعله جماهير باريس مع الجميع.. لقد كانت ليلة استثنائية، لن أنساها".

ورحل أنخيل دي ماريا عن بي إس جي، بعد 7 مواسم بقميص الفريق الفرنسي، وترددت أنباء أنه في طريقه إلى يوفنتوس الإيطالي.

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#أنخيل دي ماريا
#ريال مدريد
#باريس سان جيرمان

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