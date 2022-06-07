مورينيو يرد على إمكانية تدريب باريس سان جيرمان

تطرقت تقارير صحفية إلى موقف المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، من إمكانية تدريب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الموسم القادم.

وربطت العديد من التقارير اسم مورينيو بالانتقال وتدريب سان جيرمان عقب قيادته روما لتحقيق لقب دوري المؤتمر الأوروبي.

وقال خبير سوق انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فابريزيو رومانو، إن مورينيو يريد مواصلة مشروعه مع روما، على الرغم من أنباء ارتباطه بتولي تدريب باريس سان جيرمان.

وأضاف رومانو، أن مورينيو يضع كامل تركيزه مع روما، لذلك أغلق كل شيء يتعلق برحيله، اعتبارا من اليوم.

وأشار رومانو، إلى أن روما يستعد أيضا لدعم مورينيو بمزيد من الصفقات في فترة الانتقالات، بعد التوقيع مع سفيلار وماتيتش.