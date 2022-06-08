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بايرن ميونخ يبدأ مفاوضات التعاقد مع ماني

تاريخ النشر: 08/06/2022 - 17:43

بايرن ميونخ يبدأ مفاوضات التعاقد مع ماني
النجم السنغالي ساديو ماني (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن بايرن ميونخ الألماني بدأ تحركاته بشكل فعلي من أجل التعاقد مع نجم ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني، هذا الصيف.

وارتبط اسم ماني بالرحيل عن ليفربول هذا الصيف، وخوض تجربة جديدة وتحديدًا في بايرن ميونخ.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ماني مع "الريدز" عقب نهاية الموسم القادم، حيث لم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

ووفقا لصحيفة "سبورت1" الألمانية، فإن الثنائي أوليفر كان المدير التنفيذي لبايرن ميونخ وحسن صالح حميديتش المدير الرياضي، سيسافر إلى إنجلترا للقاء جوليان وارد المدير الرياضي لليفربول، لبدء التفاوض الرسمي بشأن ضم ماني.

وأكدت الصحيفة، أن ليفربول لن يقف أمام رحيل ماني، بعد أن أبلغهم وكيله بيورن بيزيمر بالفعل برغبة النجم السنغالي في مغادرة الأنفيلد، وأنهم يسعون لخروج ودي ومفيد للطرفين.

ورفع بايرن عرضه لضم ماني إلى 35 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 مليون كمتغيرات، وسيقدم للاعب عقدًا لمدة 3 سنوات.

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#بايرن ميونخ
#ساديو ماني
#ليفربول

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