ريال مدريد يحسم مصير مودريتش

حسم ريال مدريد الإسباني، بشكل رسمي، مصير نجمه الكرواتي لوكا مودريتش من خلال الإعلان عن تجديد عقده اليوم، الأربعاء.

وكان من المقرر أن ينتهي العقد بين الفريق الملكي ولاعبه في نهاية الشهر الحالي، قبل تمديده حتى صيف 2023.

وجاء في بيان مقتضب للفريق عبر موقعه الرسمي "اتفق ريال مدريد ولوكا مودريتش على تمديد عقد اللاعب، ليظل مرتبطا بالنادي حتى 30 حزيران/يونيو 2023".

وانضم مودريتش (36 عاما) لريال مدريد، في صيف 2012، قادما من توتنهام، ومنذ ذلك الحين ساهم في تحقيق كل البطولات الممكنة، وبات أحد أساطير الميرنغي.

ونال الدولي الكرواتي جائزة الكرة الذهبية، في عام 2018، بعدما قاد بلاده للوصول لنهائي مونديال روسيا، فضلا عن التتويج حينها مع الريال بلقب دوري الأبطال.