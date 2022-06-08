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مفاجأة حول مستقبل محمد صلاح!

تاريخ النشر: 08/06/2022 - 09:07

مفاجأة حول مستقبل محمد صلاح!
النجم المصري محمد صلاح (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن النجم المصري، محمد صلاح، اتخذ قراره بالرحيل عن صفوف ليفربول الإنجليزي عقب نهاية عقده في صيف 2023.

وحسب ما نقلته صحيفة "ميرور"، فإن صلاح أبلغ أصدقاءه المقربين، أنه ينوي مغادرة ليفربول والانضمام إلى صفوف برشلونة.

وأشارت إلى أن صلاح قال لأصدقائه إنه كان مستعدا للتوقيع على عقد جديد مع ليفربول، قبل أن يتلقى عرضا للانتقال إلى برشلونة مجانا في الصيف المقبل.

وأوضحت أن العرض الشفهي الذي حصل عليه صلاح، وراء مماطلته في مفاوضات تجديد عقده مع الريدز.

وذكرت صحيفة "ميرور" أن برشلونة وعد محمد صلاح بضمه مجانا في الصيف المقبل، ومنحه راتبا كبيرا يتناسب مع طلباته من ليفربول كي يجدد عقده.

وأكد محمد صلاح، خلال مؤتمر صحفي، أنه سيبقى مع ليفربول حتى نهاية عقده في صيف 2023.

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#ليفربول
#محمد صلاح
#برشلونة

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