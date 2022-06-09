السودان يهزم الكونغو في تصفيات كأس أفريقيا

هزم المنتخب السوداني ضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية، بنتيجة 2 - 1، مساء أمس الأربعاء، في الجولة الثانية من تصفيات كأس أفريقيا، ساحل العاج 2023، محققا فوزه الأول في التصفيات.

واستحق المنتخب السوداني فوزه بعد أن سيطر على المباراة منذ بدايتها وعلى الرغم من التراجع في نهاية المواجهة إلا أنّه حقق الأهم، وسجل الفوز الأول بعد تسع مباريات على التوالي.

وسجل "صقور الجديان" الهدف في الشوط الأول، عبر وليد بخيت في الدقيقة 16 بعد مجهود جماعي، جعل منتخب السودان يحكم سيطرته على المواجهة، بما أن اللاعبين تخلصوا من الضغط القوي الذي كان مسلطا عليهم بعد النتائج السلبية الأخيرة التي حققها.

المنتخب الوطني يفوز (2-1) على نظيره الكونغولي في الجولة الثانية من تصفيات امم افريقيا 2023 pic.twitter.com/7KvzH7g1Bv — SFA-Sudan Football Association (@SFA1936) June 8, 2022

ولم تختلف مجريات الشوط الثاني عن الأول، إذ كانت السيطرة السودانية واضحة على الرغم من أن منتخب الكونغو حاول قلب الطاولة والعودة في اللقاء، لكن تماسك الدفاع السوداني صنع الفارق في بداية الشوط، وجعل هجوم الكونغو يفشل بشكل كبير.

وسجل محمد عبد الرحمن يوسف، الذي كان نجم المباراة، الهدف الثاني في الدقيقة 86، ليعلن عن تأمين الفوز بنسبة كبيرة، ذلك أن منتخب الكونغو استغل خطأ دفاعيا لتسجيل الهدف الوحيد عبر بولينغ جعل الوقت البديل يكون مثيرا، لكن إصرار السودان كان حسم اللقاء.

وبهذا، حصد منتخب السودان أول ثلاث نقاط في رصيده ليستعيد الأمل في التأهل، إذ يحتل المركز الثالث خلف موريتانيا والغابون بعد تعادلهما السلبي، في وقت يحتل فيه منتخب الكونغو المركز الأخير دون نقاط بعد خسارتين.