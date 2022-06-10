ليفاندوفسكي لمدرب بايرن ميونخ: أنا من أحرز 41 هدفا وليس أنت

تطرقت تقارير صحفية إلى أحد الأسباب التي ساهمت في رغبة النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، بالرحيل عن صفوف بايرن ميونخ الألماني.

وكشفت تقارير عن خلاف بين ليفاندوفسكي ومدربه، جوليان ناجلسمان، ساهمت بشكل كبير في قرار اللاعب بالرحيل.

وبات من شبه المؤكد نهاية مسيرة 8 سنوات قضاها ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ، هذا الصيف، بعدما أعلن أن "قصته قد انتهت" في ميونخ.

ويتبقى عام واحد في عقد ليفاندوفسكي مع بايرن، لكنه حث النادي على الاستفادة منه الآن، وسط رغبته في الانضمام إلى برشلونة.

وظهرت المزيد من الأسرار حول خلاف ليفاندوفسكي مع مدرب بايرن ميونخ، حيث أكدت شبكة "تي زد" الألمانية أن اللاعب دخل في خلاف مع ناجلسمان خلال أحد التدريبات في الموسم الماضي.

وكان ناجلسمان قد اختبر صبر ليفاندوفسكي في عدد من المناسبات، وخلال إحدى الجلسات التدريبية نصح اللاعب بشأن تمركزه وأخبره عن المساحة التي يجب أن يجري فيها من أجل استقبال كرات زملائه العرضية.

وأضافت "تي زد" أن ليفاندوفسكي لم يعجبه على الإطلاق ما قاله المدرب، ورد عليه قائلا "أنا من سجل 41 هدفا وليس أنت".