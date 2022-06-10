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ماذا قال مستشار زيدان عن الاتصالات مع سان جيرمان؟

تاريخ النشر: 10/06/2022 - 18:50

ماذا قال مستشار زيدان عن الاتصالات مع سان جيرمان؟
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (Gettyimages)
عرب ٤٨

تطرق المستشار الخاص بالمدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، إلى ما أثير حول مفاوضات بينه وبين باريس سان جيرمان لخلافة ماوريسيو بوكيتينو في الموسم القادم.

وكانت محطة الإذاعة الفرنسية "أوروبا 1" قد ذكرت في وقت سابق، أن زيدان سيتولى تدريب باريس، دون ذكر مصدر.

وقال آلان ميلياتشيو مستشار زيدان "كل هذه الشائعات المتداولة، لا أساس لها من الصحة".

وأضاف في تصريحات لصحيفة "ليكيب": "حتى يومنا هذا، أنا الشخص الوحيد المسموح له بتمثيل زيدان وتقديم المشورة له".

وتابع "لم يتم الاتصال بزين الدين زيدان ولا أنا مباشرة من قبل مالك باريس سان جيرمان".

وفشل بوكيتينو، الذي تم تعيينه قبل 18 شهرًا، في مساعدة باريس لحصد لقب دوري أبطال أوروبا، وتم إقصاء الفريق من ثمن النهائي على يد ريال مدريد.

ولا يتولى زيدان (49 عامًا) مسؤولية أي فريق، منذ رحيله عن ريال مدريد في نهاية موسم 2020-2021.

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#زين الدين زيدان
#باريس سان جيرمان
#ماوريسيو بوكيتينو

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