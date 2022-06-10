  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

محمد صلاح ينال جائزة أفضل لاعب في البريمييرليغ

تاريخ النشر: 10/06/2022 - 10:00

محمد صلاح ينال جائزة أفضل لاعب في البريمييرليغ
النجم المصري محمد صلاح (Gettyimages)
عرب ٤٨

نال نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

وهذه المرة الثانية التي يتوّج فيها صلاح بهذه الجائزة، بعدما حصدها في موسم 2017-2018.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين رسميا تفوق صلاح على الخماسي الذي نافسه على حصد الجائزة: ساديو ماني وفيرجيل فان دايك (ليفربول)، وكريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، وكيفين دي بروين (مانشستر سيتي) وهاري كين (توتنهام).

وشارك صلاح في 35 مباراة بقميص الريدز في البريمبيرليغ، تمكن خلالها من تسجيل 23 هدفا بينما قدم 13 تمريرة حاسمة.

يشار إلى أن صلاح حصد جائزة هداف البريمييرليغ مناصفة مع الكوري الجنوبي سون هيونغ مين نجم توتنهام، بجانب جائزة أفضل صانع أهداف، وجائزة لاعب الموسم في ليفربول.

وقدم النجم المصري موسما رائعا مع ليفربول، وساهم مع الفريق في حصد لقبي كأس الاتحاد وكأس الرابطة، إلى جانب الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا، وتحقيق المركز الثاني في البريمييرليغ خلف مانشستر سيتي البطل بفارق نقطة وحيدة.

بودكاست عرب 48

#محمد صلاح
#ليفربول
#الدوري الإنجليزي

حوارات

حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل
حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل

2022-06-04

حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية
حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية

2022-05-28

حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة
حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة

2022-05-21

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ليفاندوفسكي لمدرب بايرن ميونخ: أنا من أحرز 41 هدفا وليس أنت
ليفاندوفسكي لمدرب بايرن ميونخ: أنا من أحرز 41 هدفا وليس أنت

2022-06-10

دوري الأمم الأوروبيّة: دي توماس ينسحب من معسكر إسبانيا بسبب المرض
دوري الأمم الأوروبيّة: دي توماس ينسحب من معسكر إسبانيا بسبب المرض

2022-06-09

ليفربول يؤكد رحيل أوريغي وكاريوس عن "أنفيلد"
ليفربول يؤكد رحيل أوريغي وكاريوس عن "أنفيلد"

2022-06-09

الأكثر قراءة

رئيس الموساد الأسبق:

رئيس الموساد الأسبق: "التهديد الأكبر على إسرائيل هو نحن"

2022-06-09
حالة الطقس: موجة حارة حتى السبت

حالة الطقس: موجة حارة حتى السبت

2022-06-09
مواجهات في الخليل وقلقيلية: شهيد وإصابات بالرصاص الحيّ

مواجهات في الخليل وقلقيلية: شهيد وإصابات بالرصاص الحيّ

2022-06-09
بينيت وبن زايد بحثا تعاونا أمنيا ضد إيران

بينيت وبن زايد بحثا تعاونا أمنيا ضد إيران

2022-06-09
الحكومة تجمد ميزانيات لجسر الزرقاء وعباس يواصل سعيه لتمرير قانون الأبارتهايد

الحكومة تجمد ميزانيات لجسر الزرقاء وعباس يواصل سعيه لتمرير قانون الأبارتهايد

2022-06-09