محمد صلاح ينال جائزة أفضل لاعب في البريمييرليغ

نال نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

وهذه المرة الثانية التي يتوّج فيها صلاح بهذه الجائزة، بعدما حصدها في موسم 2017-2018.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين رسميا تفوق صلاح على الخماسي الذي نافسه على حصد الجائزة: ساديو ماني وفيرجيل فان دايك (ليفربول)، وكريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، وكيفين دي بروين (مانشستر سيتي) وهاري كين (توتنهام).

وشارك صلاح في 35 مباراة بقميص الريدز في البريمبيرليغ، تمكن خلالها من تسجيل 23 هدفا بينما قدم 13 تمريرة حاسمة.

يشار إلى أن صلاح حصد جائزة هداف البريمييرليغ مناصفة مع الكوري الجنوبي سون هيونغ مين نجم توتنهام، بجانب جائزة أفضل صانع أهداف، وجائزة لاعب الموسم في ليفربول.

وقدم النجم المصري موسما رائعا مع ليفربول، وساهم مع الفريق في حصد لقبي كأس الاتحاد وكأس الرابطة، إلى جانب الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا، وتحقيق المركز الثاني في البريمييرليغ خلف مانشستر سيتي البطل بفارق نقطة وحيدة.